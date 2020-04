Coronavirus, un'altra vittima alla Rsa di Gambassi Terme

Coronavirus Rsa Gambassi Terme, arriva una brutta notizia. Un altro ospite della casa di riposo del comune della Valdelsa è deceduta. Si tratta della seconda morte negli ultimi giorni per la Rsa Gino Incontri, una delle strutture più colpite di tutto l'Empolese Valdelsa. A annunciare la dipartita è stato il sindaco Paolo Campinoti.

La situazione, come detto, non è buona nella Rsa gambassina. È notizia di qualche giorno fa che trentadue anziani su trentacinque hanno contratto il Covid-19. I decessi sono due e il secondo è avvenuto poche ore fa all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Altre due persone sono ricoverate al nosocomio empolese.

I casi, oltre a quelli succitati, sono diciassette: cinque suore e dodici operatori. Come si è visto nella giornata di sabato 11 aprile, quindici ospiti della Rsa sono stati trasferiti all'ospedale di Fucecchio; a breve dovrebbe avvenire il trasferimento dei restanti a Certaldo, dove si sta allestendo una struttura apposita in una ex manifattura di tabacchi.

Il sindaco Paolo Campinoti ha affermato: "Il problema che molti si pongono è la continuità della Rsa. Siamo in contatto con la dirigenza, c'è la volontà di andare avanti. Il momento è stato sfortunato e legato all'avvento di una situazione molto complessa, che da noi ha avuto un decorso complesso. Lo analizzeremo, ma sarebbe grave buttare all'aria un rapporto di moltissimi anni con la Rsa".

Le operatrici sono in quarantena e Campinoti ha deciso di mandare un messaggio anche a loro: "Le ringrazio per la loro abnegazione e il loro senso del dovere. Erano molto preoccupate per il destino e la salute dei loro assistiti, è una cosa commovente e toccante".

Ha concluso: "A stato emergenziale superato, cercheremo di ricostruire i vari passaggi e capire dove e come siano stati fatti eventuali errori. Di sicuro devo smontare delle bufale. Non è vero che la madre superiora ha fatto avanti e indietro da Bergamo in questo periodo, l'ultimo viaggio è stato a gennaio. Non è vero nemmeno che c'è stato un viavai di gente nella Rsa".