Settimana del Cervello, eventi online per l'edizione 2020

Anche quest'anno numerosi eventi sono previsti per la Settimana del Cervello, ma naturalemente a causa della pandemia tutto è stato trasferito in rete. Vediamo cosa offre lo Studio L’Atelier Pedagogico di Empoli.

Dott.ssa Cassandra Bini

Giovedì 21 maggio ore 20.30/22.30 sulla pia7aforma Skype

"SE MI RILASSO...NON COLLASSO"

Workshop rivolto a giovani e adulti per promuovere il benessere psico-corporeo tramite la pratica delle tecniche di rilassamento. Verrà approfondita la conoscenza di tali tecniche me7endone in luce i benefici, sarà poi possibile farne esperienza diretta.

Per maggiori informazioni: Cassandra Bini, Psicologa e Family Home Visitor cassandra.bini@gmail.com

Dottssa Ines Rosano

"CONOSCERE I DSA: MAMMA E PAPÀ PARLIAMONE INSIEME".

Incontro rivolto ai genitori per conoscere i DSA e i correlati neurofisiologici che li caratterizzano i campanelli di allarme e le difficoltà riscontrate dai figli nel contesto scolastico.

L'incontro si terrà il 22 maggio alle 18.00 tramite la piattaforma Zoom meeting.

Dott.ssa Lucrezia Torrini

Venerdì 22 Maggio ore 17.00 sulla piattaforma Zoom

“TESORO DI LATTE”

Workshop dedicato all’allattamento al seno materno, il funzionamento e i benefici dell’allattamento sul cervello della madre e del bambino durante questo momento della vita.

Sabato 23 Maggio 10.30 sulla piattaforma Zoom

“TRAVAGLIO E PARTO… IL CERVELLO GUIDA LA DANZA”

Workshop dedicato alla scoperta della nascita e al suo meccanismo complesso, ma allo stesso tempo magico. Come il nostro corpo è in grado di dare la vita, grazie agli ormoni prodotti dal nostro cervello.

Dottoressa Alessandra Spera

Mercoledì 20 maggio 2020 ore 10.30 su Radio Lady ‘Cervello e Motivazione Lavorativa’ Cristina intervista Alessandra Spera Psicoterapeuta Career Counselor sui circuiJ neurali della ‘voglia di lavorare’

Giovedì 21 maggio 2020 ore 18.00-19.30 ‘Cervello e Carriera: dalla Scuola al Lavoro’ seminario condotto su Skype da Alessandra Spera psicoterapeuta career counselor sui circuiti neurali coinvolti nella scelta scolastica e professionale. 12 posti disponibili, iscrizione obbligatoria a info@alessandraspera.it