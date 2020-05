Shock per l'arte in Valdelsa: è scomparso Tiziano Massaroni

Un fulmine a ciel sereno per il mondo culturale della Valdelsa Fiorentina. È scomparso Tiziano Massaroni, direttore artistico del Trancity Festival di Montespertoli e in passato con la stessa qualifica alla guida degli eventi culturali al centro degli ex Macelli di Certaldo.Le sue performance artistiche lo hanno portato in giro anche nel Chianti, con iniziative a San Gimignano, e in molte altre parti della Toscana. Oltre alla verve artistica, Massaroni ha dato sfogo alla sua creatività anche con la fotografia. Molti dei suoi scatti sono andati a documentare gli eventi di cui era protagnista..

Montespertolese d'adozione, Tiziano Massaroni è scomparso a causa di una malattia molto aggressiva che se lo è portato via in pochi mesi. La sua ultima iniziativa in programma era Trancity Festival, presentata alla stampa il 2 marzo, prima del lockdown e dell'interruzione di tutti gli eventi al pubblico.

A ricordarlo con parole d'affetto l'assessore alla cultura di Montespertoli Alessandra De Toffoli: "Caro Tiziano, avremmo dovuto fare tante belle iniziative insieme. Ti voglio ricordare qui, l’ultima volta che ci siamo incontrati, pochi giorni prima del Festival che tanto hai voluto, progettato e organizzato, e che purtroppo il Coronavirus ci ha impedito di realizzare. La tua passione, il tuo entusiasmo, la tua lungimiranza e la tua competenza hanno arricchito questo territorio e continueranno a farlo. Oggi Montespertoli piange una grande persona ed un grande professionista. Ciao Tiziano, che la terra ti sia lieve".