Lucca Summer e Firenze Rocks, polemica sui voucher. D'Alessandro: "Non l'ho deciso io"

"Il governo mi obbliga a non fare eventi e a dare dei voucher, non capisco il perché di questa polemica contro di noi. Non l'ho deciso io e non ho rubato a nessuno". Questo lo sfogo di Mimmo D'Alessandro della D'Alessandro e Galli, società organizzatrice del Lucca Summer Festival, che non si terrà per l'edizione 2020. I voucher saranno conferiti anche per il Firenze Rocks, non ci saranno soldi rimborsati a chi aveva acquistato i biglietti. I biglietti saranno validi per i concerti spostati al 2021, altrimenti si avrà un voucher di pari valore da usare entro 18 mesi. "Sono solidale con tutti, ma non accetto gli insulti e il comportamento di quelli che di solito speculano comprando tanti biglietti e che ora fomentano l'odio contro di noi", commenta ancora D'Alessandro.