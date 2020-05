Anniversario della morte di don Giulio Facibeni, celebrazione per l’Opera Madonnina del Grappa

Il 2 giugno, per l’Opera Madonnina del Grappa, non è un giorno come un altro: è il giorno della festa, nel senso più vero del termine; è il giorno dell’intimità degli affetti e della comunione con il Venerabile Don Giulio; è il giorno della nascita, da quel lontano 1958, della missione affidata dal “Padre” ai suoi figli, amati e formati per raccogliere questa umile ma preziosa eredità. E ogni 2 giugno è occasione, di conseguenza, per una rinascita, per un nuovo inizio, con l’aggiunta, ogni anno, di uno spirito e di una forza sempre nuovi.

Anche in questo 2020, in mezzo alle difficoltà e ai dolori per la crisi dovuta all’emergenza sanitaria, quale luce per il nostro cammino, questa giornata rimane certezza e ci vedrà riuniti, certamente tenendo conto delle misure di contenimento in atto a prevenzione del contagio.

È così che, il primo sabato utile, 6 giugno, alle ore 18,00 , festeggeremo questa ricorrenza esclusivamente attraverso il momento più solenne, quello della S. Messa, concelebrata dai sacerdoti dell’Opera.

Questa celebrazione avrà luogo all’aperto , per i motivi detti sopra, lungo il viale dell’Opera, nel tratto che va dalla cappellina alla statua della Madonnina del Grappa, all’altezza del numero civico 28 di Via delle Panche.

I posti saranno molti; ci consola però sapere che, nella comunione spirituale, in tanti saranno comunque uniti all’altare e a Don Giulio in quel momento così speciale.

Alla prima occasione possibile, speriamo già a settembre, tenendo conto degli sviluppi della situazione sanitaria, sarà possibile aggiungere quel prezioso momento conviviale di festa che ogni anno ha caratterizzato questa giornata.

Fonte: Ufficio Stampa