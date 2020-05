Casi zero nel Comune di Vicopisano

Il Comune di Vicopisano ad oggi, 30 maggio, ha casi zero.

Le parole del Sindaco Matteo Ferrucci. "Ho appena ricevuto la notizia e voglio condividere questo momento di gioia con la comunità. La persona giovane che era risultata positiva al Coronavirus, fortunatamente sempre in buone condizioni di salute, mi ha appena detto che il secondo tampone è risultato negativo e che quindi è guarita anche viralmente. Oggi, sabato 30 maggio, quindi, per la prima volta dall’inizio di marzo, registriamo zero casi di Coronavirus nel nostro territorio.

"Oltre alla gioia _ continua il Sindaco _ vorrei condividere con la cittadinanza un impegno, come spesso ho ripetuto in questi mesi difficili: quello di continuare a rispettare le regole, come la stragrande maggioranza, ha fatto, e gli altri.

Stiamo convivendo con un virus che non se ne è ancora andato, lo sappiamo. Solo proseguendo in questa direzione ed essendo ancora attenti, prudenti e responsabili potremo proteggere noi stessi, le nostre famiglie e la nostra comunità, specialmente le persone più deboli, perché anziane, malate, con disabilità o immunodepresse, dal virus. Questo numero ZERO non è un traguardo, ma è un nuovo punto di partenza per il nostro Comune. È la conferma che insieme possiamo e potremo affrontare grandi criticità con senso di comunità e coraggio."

Il Sindaco rivolge come sempre un pensiero, a nome dell'Amministrazione, alle due persone che non ci sono più, a causa del Coronavirus, e alle loro famiglie.

"Erano cittadini molto conosciuti e amati, hanno lasciato un grande vuoto. Appena sarà possibile e le normative anticontagio ce lo consentiranno senza particolari problemi, le ricorderemo con una cerimonia visto che non è stato possibile dare loro neanche l'ultimo saluto al funerale. La loro memoria è sempre con noi."

Fonte: Comune di Vicopisano