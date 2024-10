Halloween in Toscana, borghi in festa e misteri nei musei: cosa fare

Dolcetto o scherzetto? tra zucche intagliate, fantasmi e creature mostruose, anche la Toscana si prepara per la notte più paurosa dell'anno. Sono tanti infatti gli appuntamenti in occasione di Halloween, giovedì 31 ottobre. Di seguito, ecco alcuni degli eventi sparsi nella regione.

CastelloFobia, Castelfiorentino

Castelfiorentino. Giovedì 31 ottobre il centro storico di Castelfiorentino si trasforma in "CastelloFobia. dove la paura è… magica", che anche quest’anno ripeterà il doppio format (pomeridiano e serale). A partire dalle 18 dolcetto e scherzetto per i più piccoli con i commercianti nel centro. E ancora coreografie danzanti stile horror, street food e, dalle 21, appuntamento con l'escape room nella parte alta del borgo: tanti i paurosi personaggi da individuare e indovinelli da risolvere - qui il programma.

Empoli. Halloween è a Palazzo Leggenda: dalle 16 al via al pomeriggio da brividi con laboratori creativi per costruire il "Castello delle Paure", personaggi spaventosi da cercare e scacciare e poi storie misteriose, fiabe, leggende e filastrocche! E per vivere questa imperdibile esperienza, non servirà la prenotazione - qui il programma.

Montespertoli. Percorso horror, laboratori, giochi, punto ristoro e mercatini: tutto questo dalle 17 fino alla mezzanotte tra Piazza Machiavelli e Piazza del Popolo, che si trasformeranno in uno scenario di paura e divertimento, pronto ad accogliere grandi e piccini - qui il programma.

Firenze. Mercato Centrale Firenze festeggia Halloween, con un evento che unisce musica, divertimento e gusto. E uno sconto sulla consumazione per chi si presenta vestito da strega, vampiro o in altro costume spaventoso. L'appuntamento è giovedì 31 ottobre dalle 19.30 al primo piano del mercato di San Lorenzo: la serata sarà scandita dalla musica del dj set dei Snthm, gruppo di dj con base a Firenze specializzato in musica techno, ambient e house. La make-up artist Bianca Bonanno allestirà una postazione di trucco a tema aperta a tutti (per prenotazioni: info.firenze@mercatocentrale.it o 055 2399798).

Figline e Incisa Valdarno. Alle ore 16, i bambini possono festeggiare Halloween in Piazza Marsilio Ficino a Figline. Alle 21.30 invece è festa presso Casa Petrarca, in Piazza Benassai ad Incisa. L'intrattenimento, per grandi e piccoli, vedrà numerose occasioni di divertimento tra il concorso "Arte da paura!", quello per la maschera più "mostruosa" e il gioco della spada laser. Inoltre fino a sabato 2 novembre in scena alla Palagina si tiene la "Festa della Zucca" per bambini dai due anni in su (con accompagnatore). Si tratta di una caccia al tesoro, con visita agli animali e ricerca delle zucche nel vigneto, da colorare e da portare a casa. Necessaria la prenotazione sul sito web della Palagina o al tel. 055.9502029.

Vico Halloween

Vicopisano. Doppio appuntamento, sia a Vicopisano che a Uliveto Terme. Torna Vico Halloween, tra spettacoli di acrobatica aerea, fachirismo, spettacolo con il fuoco, letture da brividi in Biblioteca, laboratori di circo e teatro, laboratori artistici da paura e personaggi terrificanti per tutto il borgo. A Uliveto Terme sarà il grande Parco Pubblico Sandro Pertini, da poco inaugurato, a trasformarsi in parco dei divertimenti e degli orrori! - qui il programma.

Crespina Lorenzana. Torna i Vicoli del Terrore con la sua 14esima edizione: al via alle 18 con artisti di strada e tanti personaggi mostruosi nel paese in provincia di Pisa. I costumi spaventosi potranno partecipare al concorso "Cosplay più mostruoso" e vincere una cena offerta in uno dei ristoranti di Lorenzana. Attivo il servizio bus navetta gratuito a partire dalle 18.30.

Livorno. Il Museo Giovanni Fattori in collaborazione con le Cooperative Agave, Itinera e Culture, dedica un pomeriggio ai più piccoli a partire dalle ore 17: visita guidata speciale alla scoperta di un'antica maledizione lanciata da un vecchio mercante a Francesco Mimbelli, proprietario della villa e commerciante di grano, nel lontano 1895. Il mercante voleva scoprire i segreti della portentosa spiga dorata, scoperta da Francesco, che rendeva i suoi raccolti abbondanti. Per far uscire dal brutto incantesimo il povero Francesco, i bambini dovranno risolvere indovinelli e sfide guidati da personaggi misteriosi. L'evento è indicato per bambini di età compresa tra i 6 e gli 10 anni. Gradito il travestimento, costo 5 euro. Richiesta la prenotazione inviando una email a didattica@agaveservizi.it o telefonando tutti i giorni, eccetto il lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 al numero 0586 824607/08.

Cecina. Torna Halloween nel centro pedonale, una festa che negli ultimi anni è diventata un appuntamento fisso per grandi e piccoli. Per l’evento, dalle 16.30 a tarda serata, quest’anno verrà proposto un carro a tema realizzato dal Rione Ponte, vincitore della Targa Cecina, una zona trucca-mostri, con baby dance e giochi, oltre all’allestimento di un intero vicolo della paura (vicolo Bargilli) con musica, un tunnel dell’orrore in piazza Guerrazzi e dj set. L’evento è finanziato dall’Amministrazione Comunale di Cecina e le attrazioni sono gratuite.

Barberino di Mugello. Al Barberino outlet festa da paura tra allestimenti scenografici con ponti stregati, pipistrelli, ragni, scheletri giganti, zucche e zombie e spettacoli a tema Famiglia Addams, sull’onda del successo internazionale della famosa serie. Lo spettacolo d’inaugurazione venerdì 1° novembre vede protagonista proprio Mercoledì Addams, che insieme ai mitici Gomez, Morticia e Lurch accoglierà e coinvolgerà gli ospiti dell’Outlet a bordo di una terrificante auto elettrica. Sabato 2 novembre, tutti pronti quando il sole inizia a tramontare per La Notte delle streghe: dalle 16.00, due spettacoli itineranti di cinquanta minuti ciascuno. Coloratissime e divertenti streghe sui trampoli sfileranno in stile circense, accompagnate da un giovane apprendista stregone lanciando sortilegi sulle note di una musica elettrizzante. Infine domenica 3 novembre, dalle 15.30 alle 19.30, si entra nel Labirinto di Halloween: un gigantesco tabellone da gioco con tante caselle come il classico gioco dell’oca. Con l’aiuto di una strega e di uno stregone i bambini entreranno nel percorso e riceveranno infine un ricordo della giornata. Presente anche una postazione trucca bimbi che li trasformerà in creature mostruose e personaggi delle loro storie preferite.

Carmignano. Al Museo archeologico di Artimino atmosfera spettrale e misteriosa al Tumulo di Montefortini dalle 17: immaginate di esplorare un’antica tomba

etrusca, avvolti solo dalla luce delle torce... Al termine della visita merenda offerta dal circolo di Comeana prima dell'immancabile dolcetto o scherzetto per le vie del paese. Costo 10 euro, comprensivo di visita guidata e merenda, prenotazione obbligatoria entro mercoledì 30 ottobre. Per partecipare alle attività è obbligatorio prenotare inviando una email a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it o telefonando al Museo (055 8718124), entro le 13 del giorno precedente l’iniziativa.

Castellina in Chianti. Un laboratorio creativo ‘da paura’ dedicato ai più piccoli. È questo l’appuntamento organizzato dal Museo Archeologico del Chianti giovedì 31 ottobre per celebrare Halloween. L’evento, intitolato ‘Resuscita oggetti’, prenderà il via alle ore 16 e proporrà attività di riciclo creativo degli oggetti dimenticati per dare loro nuova vita. L’attività, aperta ai bambini dai 7 anni in su, è gratuita e su prenotazione fino a un massimo di 15 partecipanti (è possibile scrivere all’indirizzo email info@museoarcheologicochianti.it oppure chiamare il numero 0577-742090). Alla fine del laboratorio è prevista una merenda per tutti a tema Halloween con dolcetti ‘mostruosi’.

Pietrasanta. Appuntamento con due giorni da paura, 31 ottobre e 1° novembre, quando il centro storico e la Marina si trasformeranno in piccoli villaggi del brivido, tutti a misura di famiglia. Il 31 torna "Una Biblioteca da Brividi", mentre ad aprire la serata, alle 20, sarà la sfilata del "ragno gigante" realizzato dal costruttore del Carnevale di Viareggio Matteo Raciti: dalla sede dell’associazione RecuperArti, in via Aurelia Nord, attraverserà il centro storico fino al Complesso di Sant'Agostino. Alle 20,30 i cancelli del Chiostro si apriranno per accogliere i bambini più coraggiosi e, alle 21, inizierà lo spettacolo fra ragnatele, fantasmi e luci spettrali: prima numeri di magia, trucchi e giochi di prestigio con l'associazione "I senza nome", nel salone dell’Annunziata; poi, dalle 22, le "Letture paurose" con La Noce a Tre Canti e Coquelicot Teatro, per un finale davvero da brivido. Venerdì 1° novembre, festa di Ognissanti, dalle 15,30 alle 18, i colori e le atmosfere gioiose della celebre festa messicana "El dia de los muertos" esploderanno nel cuore di Tonfano, a Marina di Pietrasanta: nel programma organizzato dall’associazione Apuan Eventi, in collaborazione con l'Accademia Danza Arcobaleno di Carrara, la sfilata lungo via Versilia, i "Balli da paura" in piazza XXIV Maggio, truccabimbi per i più piccoli e tanti giochi "spaventosi" in collaborazione con la contrada Marina. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Per partecipare alle iniziative di "Una Biblioteca da Brividi", consigliate per bambini da 6 anni in poi, è necessaria la prenotazione allo 0584 795500 o all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.pietrasanta.lu.it.

Scarlino. Alle 21 è in programma una serata all’insegna del mistero con "Halloween nel borgo" a Scarlino, in provincia di Grosseto. Dallo stesso giorno, in piazza del Mercato, prenderà il via la sagra del marrone con il ristorante che resterà aperto anche venerdì 1 novembre a pranzo e a cena, sabato 2 novembre a cena, e domenica 3 novembre di nuovo a pranzo e a cena. Musica e mercatini per tutto il weekend - qui il programma.

Assault on Florence-A Ghostbuster story

Anghiari. Sarà una serata speciale quella che è in programma il prossimo 31 ottobre, a partire dalle ore 21, al Castello di Sorci ad Anghiari, in provincia di Arezzo. Ad un anno di distanza esatta dalla sua ‘prima’, sarà infatti proiettato nuovamente una delle pellicole che maggiormente hanno riscosso successo nel panorama cinematografico italiano, ovvero Assault on Florence-A Ghostbuster story, il fan film legato alla saga degli Acchiappafantasmi americani ideati dal regista Ivan Reitman, e che in Toscana sono stati fautori di un progetto benefico che ha portato ad una raccolta di fondi per comprare un macchinario salvavita per bambini da donare all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Una serata, ad ingresso libero ma donazione minima, ed in cui i fondi raccolti saranno dedicati all’associazione Girotondo per sempre; fra fantascienza e misteri quella del prossimo 31 ottobre visto che oltre ai protagonisti del film diretto da Matteo Piccinini, ovvero Renato Di Marcantonio, Pietro Canovai, Sergio Forconi, ci sarà anche Renzo Semprini, anche lui protagonista cardine di Assault on Florence, che coinvolgerà i presenti con tanti aneddoti da raccontare sul ruolo da lui interpretato, e che parlerà di storia del XV secolo e il legame con il mondo dell’occulto.

