Palazzo Leggenda, tutto pronto per un ‘Halloween’ da brividi

Tutto pronto per il giorno più pauroso dell’anno. ‘Halloween’ vi aspetta a Palazzo Leggenda, in via Paladini a Empoli, giovedì 31 ottobre, a partire dalle 16, per un pomeriggio da brividi! Laboratori creativi per costruire il ‘Castello delle Paure’, personaggi spaventosi da cercare e scacciare e poi storie misteriose, fiabe, leggende e filastrocche! E per vivere questa imperdibile esperienza, non servirà la prenotazione.

Entriamo nel vivo della festa: alle 16, ‘Fuoco, fuoco, notte e dì, le streghe fan così...’ Il calderone della strega attende di essere riempito con spaventosi ingredienti per creare la più disgustosa pozione magica più potente del mondo? E se desiderate liberare la vostra creatività, ecco il luogo giusto per costruire l'inquietante Castello delle Paure e dare vita al suo enigmatico custode. Sarà lui a sorvegliare la fortezza, incantando chiunque abbia il coraggio di avvicinarsi. (da 3 a 10 anni)

Alle 16.30 sarà il tempo per le ‘Piccole storie di coraggio: esploriamo le paure’. Nell’angolo morbido del ‘Palazzo’, i racconti di paura prenderanno vita anche per i più piccoli. Nascosti dietro le mani, un grande ‘buh’ scaccerà via i personaggi spaventosi! (da 18 a 36 mesi).

Alle 17, ‘Chi ha paura del lupo cattivo?’. Sarà un pomeriggio di storie misteriose per Halloween! Streghe, orchi, lupi e folletti escono dal buio in cerca di bambini golosi... Con Michele Neri spazio a fiabe e leggende della tradizione popolare italiana, cantilene e filastrocche, per mandare via la paura con un po’ di ironia, di creature da brividi. (da 4 a 8 anni)

E per concludere questa festa da paura, alle 17.30, l’appuntamento sarà con il ‘Mago Oscuro della Torre’ e che cosa farà? Ci saranno enigmi da risolvere e si potrà fare esplorando ogni angolo del ‘Palazzo’, scoprendo segreti nascosti e affrontando sfide che metteranno alla prova la vostra intelligenza. Solo i più coraggiosi riusciranno a svelare i misteri del Mago. Un'avventura piena di suspense e sorprese. (da 8 a 12 anni)

Dopo aver salutato streghe, mostri e scheletri colorati, è possibile consultare il programma degli eventi che si terranno nel mese di novembre a Palazzo Leggenda con un semplice clic: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/novembre-a-palazzo-leggenda/

Torneranno le iniziative di ‘Ora Leggiamo noi’, i laboratori di ‘Creatività Digitale’ con le tavolette grafiche e non mancheranno quelli dedicati al fumetto e manga, oppure quelli sui video, le letture animate e in lingua inglese, i baby m-assaggi, i laboratori creativi, artistici e di illustrazione.

E ancora, i gruppi di lettura e due belle novità da segnare subito in agenda: la "Giornata mondiale dei diritti delle bambine e dei bambini", mercoledì 20 novembre, alle 17, che proporrà ‘Telefono senza fili’, letture e giochi per festeggiare l’articolo 17 della Carta dei Diritti dei Bambini e delle Bambine e la giornata inaugurale “Gioca e Impara” il 23 novembre, dalle 16.

ALTRE INIZIATIVE - Mercoledì 30 ottobre, alle 17, 'Una torre di storie', letture per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni di età; sabato 2 novembre, alle 10.30, 'Nuvolette…Ma quella piramide…è un fumetto!'. Laboratorio di fumetto per bambini e bambine dai 5 agli 11 anni. Prenotazione consigliata.

Nel pomeriggio, alle 16.30, 'Magie di Storie e Musica nella Torre': un pomeriggio di storie meravigliose accompagnate da musica, dove il suono della chitarra e le parole dei libri si uniscono. Letture per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni.

Per informazioni e prenotazioni: 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, www.biblioteca.comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate