Montespertoli si colora di paura per Halloween

Il paese si prepara a vivere una serata da brivido il prossimo 31 ottobre, grazie all’iniziativa dell’Associazione Commercianti e Artigiani e del Comitato Genitori di Montespertoli. Dalle ore 17 fino alla mezzanotte le vie del paese tra Piazza Machiavelli e Piazza del Popolo si trasformeranno in uno scenario di paura e divertimento, pronto ad accogliere grandi e piccini per festeggiare Halloween. L’evento promette attività, giochi a tema e sorprese capaci di far tremare tutti, non solo dal terrore, ma anche dalle risate. Un’occasione per tutta la famiglia di cimentarsi nel tradizionale "dolcetto o scherzetto" tra i negozi del centro storico e trascorrere una serata in compagnia. Il dress code? Ovviamente, rigorosamente spaventoso!

Nel cuore della festa, un percorso horror sarà allestito all'interno del Centro Culturale "Le Corti" e personaggi mascherati animeranno le vie del paese. Ci saranno laboratori per i più piccoli, esperienze di realtà virtuale, truccabimbi, cantastorie, punti ristoro e mercatini, giochi divertenti organizzati dal Comitato Genitori e tanto altro ancora. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 3393520372.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

