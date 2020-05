L'Associazione Festa Medievale dona sedie per Palazzo Pretorio

Un altro importante gesto dell'Associazione Festa Medievale di Vicopisano, un altro rilevante contributo alla valorizzazione del patrimonio storico e alla promozione turistica del borgo di Vicopisano e del territorio comunale: 50 sedie di Gambassi sedie & tavoli che rendono ancora più bello, da sabato 30 maggio, il Salone del Tormento di Palazzo Pretorio. La mattina del 30 maggio c'è stata una inaugurazione simbolica, in tutta sicurezza, delle sedie con il Presidente dell'Associazione, Giampiero Nesti, una parte del direttivo e il Sindaco Matteo Ferrucci che ha espresso i ringraziamenti a nome dell'Amministrazione Comunale.

Ma la vera inaugurazione avverrà con la riapertura, prevista a giorni, di Palazzo Pretorio, quando le sedie potranno essere ammirate, in quella splendida cornice, e soprattutto quando potranno essere utilizzate per gli eventi che saranno di nuovo organizzati nel Palazzo.

L'emergenza Coronavirus ha solo sospeso un'attività culturale molto intensa e senza sosta, senza dimenticare che Palazzo Pretorio è anche il ritrovo e il punto di partenza per la visita al Complesso Monumentale della Rocca fortificata da Filippo Brunelleschi (a breve anche notizie sulla sua riapertura).

Le sedie, con la loro struttura e trasparenza, si inseriscono, come si può vedere già dalla foto, molto bene nel Salone. La scelta dell'Associazione Festa Medievale coniuga perfettamente modernità e storia.

Fonte: Comune di Vicopisano