Vernice sulla statua di Montanelli a Milano, è la seconda volta in due anni

È stata imbrattata con della vernice rossa la statua dedicata a Indro Montanelli, collocata nel giardino di via Palestro, nel centro di Milano. Quattro barattoli di vernice rossa e le scritte 'Razzista, stupratore' alla base della statua che raffigura il giornalista. Ancora una volta il monumento è stato deturpato, dopo l'8 marzo dello scorso anno. Allora le femministe, oggi il movimento nato dalle proteste antirazziste in seguito alla morte di George Floyd. Indro Montanelli faceva discutere già in vita e ancora oggi a quasi 20 anni dalla morte non si placano le polemiche per quello che fece durante le guerre coloniali. Le richieste di rimozione della statua del giornalista erano giunte da più parti all'attenzione del sindaco Giuseppe Sala, che si è detto non favorevole. Da Fucecchio, patria di Montanelli e della sua dinastia che annovera Giuseppe, prozio patriota, il No alla rimozione è arrivato dal sindaco come pure dal centrodestra e dalla Fondazione Montanelli.