Mentre era via con la squadra, gli hanno rubato in casa. Non è successo a un atleta qualunque, ma a Franck Ribery, calciatore della Fiorentina conosciuto in tutto il mondo. Mentre la Viola era di scena a Parma nella giornata di ieri (domenica 5 luglio) i ladri hanno fatto irruzione nella casa dell'asso francese, situata nel comune di Bagno a Ripoli. Sarebbe stato lo stesso Ribery al rientro dopo il match. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.