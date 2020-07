Scandicci Ciclabile, nuova sezione Fiab nella piana

L'Associazione FIAB Firenze Ciclabile apre una nuova Sezione a Scandicci.

"In questo periodo di emergenza è bello vedere dei cittadini attivarsi per rilanciare il territorio e per portare avanti un'idea di città a misura d'uomo", esordisce il Presidente Luca Polverini. "La sezione conta già una decina di soci e presto sarà punto di riferimento, oltre che per i tesserati dell'associazione, per tutti i ciclisti urbani che vivono nel Comune di Scandicci e dintorni".

"Nonostante il buon lavoro svolto da Firenze Ciclabile abbiamo ritenuto importante creare un gruppo che si occupasse specificamente del nostro territorio avviando una collaborazione diretta con l'Amministrazione Comunale per promuovere un piano della mobilità ciclistica a Scandicci" afferma Susanna Banchero, portavoce della neonata sezione. "Il primo obiettivo è raccordare la nostra rete ciclabile con il nuovo collegamento creato dal Comune di Firenze lungo Viale Nenni, itinerario che attualmente arriva proprio al confine di Scandicci. Questo per permettere a tutti coloro che si spostano per lavoro/studio da e per Firenze, di avere un percorso ben individuabile e veloce per le proprie esigenze di mobilità. Confidiamo nella disponibilità da parte dell'Amministrazione per un confronto costruttivo".

La sezione è già attiva e può essere contattata direttamente per adesioni o suggerimenti all'indirizzo scandicci@firenzeciclabile.it

Fonte: Fiab Firenze