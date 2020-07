Voleva rubare una confezione di vino, è stata scoperta e ha dato in escandescenze. Il fatto è avvenuto in via Santa Caterina da Siena a Firenze nella serata di ieri, domenica 5 luglio. Una 33enne di origini romene è stata denunciata.

Arrivata alla cassa del supermercato voleva pagare una sola confezione di vino ma sotto gli abiti ne aveva nascosta un'altra e, scoperta, ha danneggiato la cassa dell'esercizio commerciale e minacciando la cassiera.