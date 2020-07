Bonus idrico Carmignano, come partecipare

È stato pubblicato sul sito del Comune il bando per il “Bonus idrico integrativo anno 2020”, erogato da Publiacqua SpA sulla base della graduatoria approvata dalla SdS Area Pratese. I contributi sono erogati agli utenti diretti (utenza singola) o indiretti (utenza condominiale centralizzata o altre utenze aggregate) intestatari o componenti del nucleo ISEE dell’intestatario, di utenza idrica domestica residenziale con i requisiti del bando.

Per ottenere il bonus è necessario possedere un ISEE ordinario del proprio nucleo familiare, risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata nell’anno 2020, non superiore a € 12.500. Sono accettati ISEE superiore se si hanno oltre 3 figli a carico o per altri casi particolari.

I cittadini residenti a Carmignano possono presentare la domanda dal 14 luglio al 6 agosto tramite fax (055.8750301), pec (comune.carmignano@postacert.toscana.it), protocollo online Apaci, oppure consegna cartacea previo appuntamento da richiedere online sul sito del Comune.

Al seguente link i dettagli specifici del bando: http://www.comune.carmignano.po.it/canali/?act=i&fid=7618&id=20160728080448851

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa