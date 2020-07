Little Italy Duo per Pubblicamente Insieme al Parco di Serravalle

La musica italiana ed internazionale dagli anni ‘60 ad oggi arriva domani sera (Mercoledì 15 Luglio) a Pubblica...mente Insieme. Alle 21.30, al Parco di Serravalle, a Empoli, si terrà il concerto del Little Italy Duo, composto da Andrea Pozzuoli (voce e chitarra acustica) e Daniele Bianconi (basso elettrico).

Un’occasione per passare una serata all’aperto, nella bellissima cornice del polmone verde empolese, sorseggiando una bibita fresca e ascoltando della buona musica in compagnia. Bar e ristorante, come ogni sera fino al 9 Agosto, saranno aperti e gestiti dai volontari delle Pubbliche Assistenze Riunite. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni anti-Covid. Vi aspettiamo!

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli