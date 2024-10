Nonlobuttovia, ecco le aperture del mese di novembre

Mobili, oggettistica da casa, giochi, suppellettili e molto altro, grazie ai due servizi di “Nonlobuttovia Mobili” al palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, lato alberato e “Nonlobuttovia Avane” a La Vela Margherita Hack in via Magolo, 32.

FOCUS – Ecco quando poter andare nel mese di novembre: ad Avane il servizio aprirà come di consueto la seconda domenica del mese e quindi il 10 novembre, in orario dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. Per informazioni contattare il numero telefonico 377 0951094.