Anche Giorgia Meloni dice No ai rifiuti in Valdera e Valdicecina: "Pronta a iniziare una guerra"

Sabato mattina a Pisa, in occasione della visita di Giorgia Meloni all'ex campo rom di Ospedaletto, Matteo Bagnoli, Matteo Arcenni e Roberto Ticciati hanno incontrato la leader nazionale di Fratelli d'Italia. "All’Onorevole abbiamo espresso le nostre preoccupazioni riguardanti la gestione disastrosa dei rifiuti sul nostro territorio e in particolare sull'Ex Discarica “La Grillaia”.

Il tema dei rifiuti è un tema molto caro al nostro partito, Giorgia Meloni ha sposato la nostra causa e ci ha assicurato che è pronta a iniziare una guerra contro quanto stabilito dalla Regione Toscana in merito allo smaltimento dell'amianto in Valdera e dei rifiuti speciali nella discarica di Bulera in valdicecina.

Fratelli d’Italia rinnova il suo impegno di tutela dell’ambiente e dei cittadini, faremo l’impossibile per fermare i folli piani del Governatore Rossi e dei suoi amici del PD che voglio avvelenare il nostro amato territorio. Ribadiamo con forza il NO dei cittadini al business dei rifiuti, a repentaglio c’è il futuro di un intero territorio".