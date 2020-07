Davide Villagran, il giovane dell'Avane va al Pontedera

La Polisportiva Avane annuncia con piacere che un ragazzo, Davide Villagran, classe 2010, è stato selezionato dall’Unione Sportiva Città di Pontedera, società professionistica, la cui prima squadra milita nel campionato di serie C – Lega PRO. Non è il primo acquisto operato dalla società pisana a Avane, già in passato c'erano stati altri casi.

"Davide Villagran con i suoi nuovi compagni si troverà ad affrontare un campionato in cui andranno a confrontarsi con ragazzi più grandi di un anno di età.

I migliori auguri a lui e alla famiglia ed i complimenti al Pontedera che ha rinforzato la propria rosa con un bravo calciatore ma soprattutto con un bravissimo bambino.

Con soddisfazione dunque prosegue la collaborazione tra la Polisportiva Avane e l'U.S. Città di Pontedera con l'obiettivo principe di "percorrere" strade dirette verso l'interesse dei nostri fantastici calciatori.

Un grazie a Davide per il suo impegno, per la sua dedizione e per il suo amore verso i colori GIALLO-NERI che lo accompagneranno per sempre" è quanto ha scritto in una nota la Polisportiva Avane.

Il Pontedera gioca in Serie C e lo farà ancora per un anno almeno. Ha rifiutato di prender parte ai playoff 2019-20, playoff vinti da un fucecchiese doc come Massimiliano Alvini con la Reggiana.