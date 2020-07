Incidente mortale a Cerreto Guidi, la municipale cerca testimoni per ricostruire la dinamica

In merito all'incidente stradale avvenuto a Cerreto Guidi sulla strada provinciale della Motta intersezione con via Soldani nel tardo pomeriggio del 23 luglio fra un autocarro ed un motociclo, la Polizia Municipale dell'Unione dei comuni del circondario empolese valdelsa intervenuta per i rilievi, dirama un appello a tutti i colori i quali possono fornire informazioni utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale. Tutti i coloro che si trovavano sul luogo dell'incidente stradale e hanno assistito alla dinamica del sinistro sono pregati di mettersi in contatto con la C.O. della PM allo 0571757707.