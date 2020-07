Mortale in Fi-Pi-Li, chiarita la dinamica

Un salto di corsia che è stato fatale per il 72enne Aldo Caffagni, originario di Empoli ma residente a Pontedera, per lo schianto avvenuto ieri in Fi-Pi-Li all'altezza dell'uscita di Pontedera. In un primo momento la dinamica non è sembrata chiara, per capire chi ha invaso la carreggiata opposta. Poi la spiegazione: l'impatto della Mercedes del settantenne è stato tale da far volare il mezzo nella carreggiata opposta (così ha riferito il camionista che ha impattato con il mezzo), causando l'ultimo respiro per Caffagni. Fatto sta che non è stato possibile soccorrere l'uomo, rimasto vittima tra le lamiere di uno scontro che si è limitato al suo mezzo e al furgone. Gli altri mezzi sono rimasti in coda, per ore, dopo i rilievi e dopo le difficili manovre di rimozione del camion di una ditta di cucine. I mezzi e la salma sono stati sequestrati dal pm di turno, potrebbe essere disposta l'autopsia per comprendere cos'è successo in quella frazione di secondo che ha portato Caffagni alla sua fine.