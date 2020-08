Ambulatori della Misericordia di Empoli, cambiano gli orari

Nel mese di agosto variano gli orari degli ambulatori e degli studi medici specialistici della Misericordia di Empoli.

Gli ambulatori di Via Cavour 43/b a Empoli (tel. 0571/534915; e-mail: rami.empoli@misericordie.org) resteranno aperti fino a venerdì 7 agosto con il consueto orario, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Saranno invece chiusi per ferie da sabato 8 agosto a domenica 23 agosto compresi.

Aperti per tutto il mese di agosto gli studi medici specialistici di Sovigliana - Vinci (Via Dante Alighieri 14), ma con variazioni negli orari e giorni di visita. Per informazioni si consiglia pertanto di rivolgersi alla reception chiamando allo 0571/902591 o scrivendo un'e-mail a studimedici@misericordia.empoli.fi.it.

Fonte: Misericordia di Empoli