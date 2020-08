Crolla cedro del libano ultrasecolare a Prato, 3 auto in sosta coinvolte

Oggi, 3 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti a Prato in via della Misericordia, all'angolo via Cavour intorno alle 16 per la caduta di un albero che ha interessato tre auto in sosta. L'intervento è terminato alle 21. Parte dei rami hanno interessato anche l'area dell'ex ospedale di Prato. L'intervento ha visto all'azione uomini, mezzi e attrezzature dei comandi di Prato, Pistoia e Firenze. Considerato il diametro della pianta, di circa 1 metro è stato usata un particolare lama di 120 cm. Il cedro del libano era assai longevo, gli anni stimati dal proprietario sono di almeno 130.