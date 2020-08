"Empoli ti ripudia", annunciato presidio contro Salvini in città. Barnini invita alla calma

Il tour elettorale di Matteo Salvini farà tappa a Empoli. Empoli Antifascista, i gruppi Csa Intifada e Azione Antifascista, appena saputo della visita di Salvini, si stanno mobilitando e ha convocato un presidio per "accogliere" il segretario della Lega.

Nel post pubblicato per l'evento lanciato sui social, si legge: "A sostegno della candidata regionale Ceccardi il ladro di 49 milioni di euro e sequestratore di migranti sarà presente a Empoli, come antifascisti e antirazzisti empolesi daremo il degno benvenuto a questo istigatore di odio. Via Salvini da Empoli. Sabato convochiamo un presidio dalle ore 10.45 in via del Giglio".

Non tarda a farsi sentire il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, a calmare gli animi, non senza un filo di ironia: "Adesso è ufficiale. Matteo Salvini sarà a Empoli sabato mattina e voglio fare un appello ai miei concittadini soprattutto alla maggioranza degli empolesi che so bene non condividere la sua ideologia politica. La nostra è una città democratica capace di confrontarsi con tutti e su tutto pur mantenendo fermi i propri valori e le proprie idee. Per questo non vorrei in nessun modo che qualche manifestazione contraria alla sua presenza gli regalasse inutilmente visibilità e l'occasione per fare uno dei suoi post seriali da vittima. Quindi mi raccomando tutti tranquilli, accogliamo anche Salvini mangerà magari un bel bombolone del Gaggioli farà un selfie al gazebo e passerà oltre noi invece per fortuna rimarremo qui e continueremo ad occuparci dei problemi e delle opportunità della nostra città e della nostra Regione".