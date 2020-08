Niente acquisti per i saldi: i risultati del sondaggio di gonews.it

La caccia all'occasione quest'anno sembra essere senza cacciatori. I risultati del sondaggio di gonews.it della scorsa settimana (Qui), che chiedeva ai lettori quanto pensavano di spendere per questi saldi estivi, parla chiaro: a vincere, con il 51.25% dei voti è l'opzione Non farò acquisti.

In molti dunque hanno già deciso che non andranno alla ricerca di quel capo, magari scontato, che avevano visto in vetrina mesi fa a prezzo pieno ma terranno quei soldi nel portafogli. Le stime previsionali di Confcommercio e Confesercenti, fatte di crollo di vendite e cali sulle cifre spese dalla popolazione durante i saldi, dunque sembrano avverarsi pessimisticamente dal punto di vista dei negozianti.

Anche se la maggioranza dei votanti si è espressa negativamente nei confronti dello shopping scontato l'altra parte, quasi la metà, farà acquisti. Il 48.75% ha infatti selezionato le altre tre opzioni presenti del sondaggio: il 18.75% spenderà meno di 50 euro, stessi numeri per chi prevede di spendere tra 50 e 150 euro. Cala la percentuale per chi ha selezionato più di 150 euro, raggiungendo l'11.25% dei voti.

Nonostante i tempi, aggravati dalla crisi post Coronavirus che come ormai sappiamo ha colpito duramente tutti i settori, quasi la metà dei votanti andrà a togliersi qualche sfizio appeso nelle grucce dei propri negozi preferiti.