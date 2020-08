Non una di meno Empoli: saremo in piazza contro Salvini

Non una di meno Empoli annuncia la sua intenzione di scendere in piazza a Empoli contro la tappa elettorale di Matteo Salvini (Lega). L'organizzazione si va così ad affiancare al presidio annunciato dai gruppi antifascisti empolesi (qui la notizia).

Anche il nodo empolese di Non Una di Meno sabato mattina sarà per le strade della nostra città per dire che a Empoli non c'è spazio per gli sciacalli che speculano sulle vite dei e delle migranti. Non c'è spazio per chi strumentalizza il corpo delle donne per fare campagna elettorale, per chi pretende di decidere sui nostri corpi, per chi ci colpevolizza e demonizza la legge 194, per chi vuole depotenziare i consultori.

Non c'è spazio per chi minimizza le aggressioni omotransfobiche e parla invece di eterofobia, dimostrando di non avere la minima idea del mondo in cui viviamo e mancando di rispetto a chi lotta contro le discriminazioni e a chi a causa di queste ha perso la vita: perché l'omotransfobia in questo Paese UCCIDE. Come uccide la violenza strutturale sulle donne di cui è intrisa la nostra cultura e che si autoalimenta attraverso il linguaggio dell'odio.

Non abbiamo intenzione di stare a sentire chi parla di porti chiusi brandendo un rosario, chi con arroganza parla alla pancia delle persone facendo leva sulla paura, costruendo un nemico comune che NON esiste, ma che fa comodo per orientare l'odio a proprio favore elettorale.

Salvini, dove tu parli di esclusione e divisione noi a Empoli costruiamo inclusione, reti di solidarietà, accoglienza e mutuo-aiuto. Lottiamo per una società in cui nessuno/a viene escluso, e in cui i valori della Resistenza sono ancora vivi e vegeti:

raccogliendo la nostra eredità di città medaglia d'oro alla resistenza, oggi continuiamo a riconoscere il fascismo anche quando si nasconde dietro altri nomi e slogan.

Contro ogni forma di razzismo

Contro i rigurgiti fascisti

Contro la strumentalizzazione del corpo delle donne

Contro la propaganda dell'odio

Fonte: Non una di meno Empoli