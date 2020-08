Smaltimento rifiuti, Vivere Montaione risponde a Romano (Cdx): "Sterile strumentalizzazione"

Apprendiamo da gonews.it di una dichiarazione del Consigliere Romano sulla mancata approvazione di una mozione, proposta dal gruppo di opposizione, sulla vicenda giudiziaria "Blu Mais". Dichiarazione che non meriterebbe alcuna considerazione, data la sua natura di sterile strumentalizzazione, se non fornisse una ricostruzione non veritiera dei fatti.

Il consigliere Romano dichiara che con la mozione sarebbe stato chiesto di nominare immediatamente un legale per il Comune.

In realtà la mozione impegnava "Il Sindaco e la Giunta Comunale di Montaione a valutare l’eventualità di procedere da subito alla nomina di un difensore".

Come Gruppo Consiliare Vivere Montaione abbiamo convintamente respinto la mozione in quanto, come spiegato nel corso della seduta, alla quale Romano peraltro era assente e della quale riporta i fatti per interposta persona, la valutazione richiesta era, da parte dell'amministrazione, già stata fatta; durante la seduta consiliare è stato altresì comunicato che la deliberazione circa la nomina si sarebbe concretizzata al termine di un percorso di condivisione con l'amministrazione comunale di Palaia, prassi seguita anche in relazione ad una precendente e analoga vicenda giudiziaria. Questa mattina inoltre, facendo seguito agli intendimenti più volte espressi, la Giunta Comunale ha deliberato la nomina di un legale, affinché rappresenti l’ente, quale parte lesa, nella fase d’indagine ed eventualmente nella successiva fase dibattimentale con il preciso fine di costituirsi parte civile e domandare il risarcimento del danno subito: ciò a ulteriore testimonianza, se ve ne fosse stato bisogno, dell'atteggiamento vigile e attento che l'amministrazione comunale ha da sempre avuto verso questa delicata vicenda.

Come discusso durante la seduta consiliare, riteniamo che tenere alta l'attenzione mediatica su questa vicenda giudiziaria, ancora nelle fasi preliminari, in assenza di informazioni e notizie concrete, sia da irresponsabili, e che ciò crei solo un danno di immagine a Montaione, al suo territorio, ai suoi operatori turistici.

Notando che il comunicato è a sola firma del Consigliere Romano, avevamo sperato che gli altri componenti il gruppo di minoranza, da veri Montaionesi, avessero davvero a cuore Montaione ed avessero dunque evitato di condividere una polemica mediatica che, come riportato, può avere solo riflessi negativi per l'immagine e l'economia montaionese.

Gruppo Consiliare "Vivere Montaione"