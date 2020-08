Lucia Masini lascia Forza Italia e aderisce a Fratelli d'Italia: la lettera

Lucia Masini, ex candidato sindaco e consigliere comunale a Certaldo per due legislature, consigliere dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, lascia Forza Italia e aderisce a Fratelli d'Italia. Nella lettera aperta riportata successivamente, Masini parla delle ragioni della nuova adesione.

La lettera

Cari Tutti,

Scrivo queste poche righe per informarvi che lascio Forza Italia, partito nel quale per troppi motivi non mi ritrovo più, per aderire a Fratelli D’Italia, che ha alla base alcuni valori chiari nei quali credo e ho sempre creduto. Sono convinta che le persone abbiano bisogno di chiarezza, trasparenza, concretezza, coerenza. Nella Forza Italia di oggi, per quanto ci siano indiscutibili competenze e bellissime persone, pesa come un macigno la troppa confusione, rispetto ad obiettivi e valori, con una linea ondivaga non più sostenibile.

Per una persona come me, che da sempre crede nell’unità del centrodestra, certe posizioni di Forza Italia erano da tempo francamente indigeribili. Oggi più che mai è necessario affermare in modo chiaro ed inequivocabile, senza ambiguità, a questa parte politica e ai valori che essa incarna. La politica per prima cosa dovrebbe essere chiarezza e coerenza: non si può difendere la famiglia e votare a favore di una legge che ne mina le fondamenta; non ci si può dire liberali e non difendere in modo chiaro e determinato la libertà di espressione delle persone; non si possono sventolare i valori cristiani solo inglobando storici simboli di partito come vessilli. Servono azioni coerenti.

Troppe sono divenute le divergenze fra il mio pensiero e quello della Forza italia di oggi: da parlamentari forzisti saliti sulle barche di clandestini a fatti più recenti come la non partecipazione al voto dei deputati azzurri in Commissione Giustizia alla Camera per non votare contro al DDL Zan-Scalfarotto, fino alle tangibili prese di posizione di dialogo e vicinanza col il Pd a discapito del centro destra e alle evidenti assenze di troppi Senatori di Forza Italia nel voto sulla proroga dello stato di emergenza. Mi fermo, perché l’elenco rischia di essere troppo lungo e tedioso.

In estrema sintesi non sono io ad essere cambiata ma lo è Forza Italia. Quei valori nei quali ho sempre creduto (famiglia naturale, diritti dei bambini, le nostre radici cristiane, la libertà, l’Identità Nazionale, la difesa dei confini) oggi sono difesi e portati avanti, in modo coraggioso e coerente, da Giorgia Meloni e da Fratelli d’Italia. Con loro sento di poter continuare a portare avanti le battaglie di sempre, continuando a vivere con passione la politica, che in definitiva non è altro che amore per le persone.

Di questa mia scelta molti saranno dispiaciuti, altri son certa gioiranno. In ogni caso, voglio sottolineare che prima delle bandiere ci sono le persone e che i rapporti di stima e amicizia nati in questi lunghi anni con tante persone non verranno mai meno.

Ringrazio Fratelli d’Italia, la famiglia nella quale sto per entrare e i tanti amici che in queste ore mi hanno contattata con telefonate e messaggi per manifestarmi il loro benvenuto e la loro fratellanza. Insieme a loro e a tutto il centrodestra porterò il mio contributo nell’importante sfida che ci attende, sostenendo con convinzione Susanna Ceccardi come candidato governatore della Toscana, per mandare finalmente a casa PD & compagni vari. Il tutto, come sempre, per amore della nostra terra e dei toscani.

Lucia Masini