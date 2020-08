Coronavirus, caso positivo in discoteca dopo il rientro dalla Grecia: parla il sindaco di Pietrasanta

È delle ultime ore la notizia del caso positivo al Coronavirus, registrato su una giovane residente nel comune di Pisa (Qui la notizia). La ragazza, rientrata da un viaggio all'estero, ha frequentato una discoteca a Marina di Pietrasanta la notte tra l'8 e il 9 luglio per questo l'Asl Toscana nord ovest ha lanciato l'appello, riferito a chi fosse presente quella sera nel locale, per sottoporsi al tampone. Oggi, già oltre 550 giovani avrebbero contattato l'azienda sanitaria. Qui i contatti

È fresca invece la nuova ordinanza regionale, firmata oggi dal presidente della Regione Enrico Rossi che oltre a prevedere tamponi gratuiti per chi rientra dall'estero, definisce le regole per le discoteche.

Sindaco Giovannetti: "Comportamento del Governo è da irresponsabili"

“Gli ultimi mesi non ci hanno insegnato davvero niente. Abbiamo chiuso le frontiere quando ormai era troppo tardi, le abbiamo riaperte per mandare la gente in vacanza all’estero ma senza preoccuparci di pretendere la quarantena al rientro o l’obbligatorietà del test con permanenza in casa fino alla comunicazione dell’esito. Il comportamento del Governo è da irresponsabili”: così il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti sul caso della ragazza pisana risultata positiva dopo una vacanza in Grecia che all’indomani, nonostante stesse aspettando l’esito del test, aveva trascorso una serata in una discoteca di Marina di Pietrasanta.

“E’ evidente che si tratti di un caso di virus importato dall’estero – spiega ancora – così come è evidente che, con i giusti protocolli, avrebbe potuto restare tracciato e confinato in casa. Invece gli è stato concesso di andare a giro, di entrare in un locale pubblico, insieme agli amici, e di trascorrere una serata in mezzo a tanta gente. Ci sono molte responsabilità ma la più grande è di questo Governo che ha sottovalutato i rischi”.