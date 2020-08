Campi Bisenzio, Gandola (FI): "Buche e avvalementi, immani difficoltà"

Campi Bisenzio è una città martoriata da buche ed avvallamenti e la mancanza di una illuminazione adeguata rende difficoltosa e pericolosa la nostra attività di consegne a domicilio. È stato questo il grido d’allarme che Paolo Gandola, capogruppo di Forza Italia ha ricevuto nei giorni scorsi da alcuni rider che operano con le diverse piattaforme del food delivery.

Proprio in questi giorni - spiega Gandola - alcuni lavoratori mi hanno contattato raccontando quanto siano immani le loro difficoltà a causa di continue buche ed avvalementi in più zone della città e l’assenza di una adeguata illuminazione su alcune arterie principali come via Barberinese e via pistoiese nel tratto di San Donnino di competenza del nostro comune.

Ogni volta - hanno raccontato i ciclo corrieri - dobbiamo fare uno slalom tra le buche ed i rattoppi presenti che creano avvallamenti, con il rischio di perdere il controllo della bicicletta rischiando di cadere per terra.

Altro aspetto segnalato, continua il capogruppo, è l’assenza di una adeguata illuminazione soprattutto in via Pistoiese, un fatto che noi di Forza Italia segnaliamo da molti anni, tra strade dissestate e poco illuminate così da non garantire la sicurezza stradale.

Al riguardo, annuncia Gandola, torneremo in consiglio comunale a richiedere una maggiore illuminazione di via Pistoiese così da accogliere la richiesta che tanti cittadini da tempo avanzano e che oggi anche i riders manifestano con solerzia.