Ferragosto, sindaco Conti lancia un appello: "Chiedo a tutti uno sforzo per garantire la salute"

Intervento del Sindaco di Pisa Michele Conti alla vigilia di Ferragosto. «Ormai siamo alle porte di Ferragosto, fortunatamente la nostra città è tornata ad essere frequentata, seppur da piccoli gruppi, dai turisti. Ancora numeri esigui ma si può capire che una ripartenza è in atto. Dobbiamo, però, non dimenticare la grande emergenza creata dal Covid-19: dobbiamo continuare a mantenere le distanze di sicurezza e a prestare attenzione a tutte quelle prescrizioni mediche che ormai da tempo abbiamo imparato a conoscere e con cui dobbiamo ancora convivere. Mi rivolgo in modo particolare ai più giovani che, giustamente, vogliono divertirsi e trascorrere magari un periodo di vacanza anche fuori Pisa e fuori Italia. Al momento del rientro fate massima attenzione e rispettate i protocolli sanitari previsti per i paesi che avete visitato per evitare eventuali contagi con coetanei e con le persone più vicine. Massima attenzione anche per le persone che frequentano il nostro litorale e i nostri stabilimenti balneari: anche in questo caso rinnovo l’invito a fare attenzione al distanziamento sociale. Capisco che sicuramente non è facile seguire le prescrizioni ma dobbiamo fare un piccolo sforzo per garantire la salute di tutti. Grazie e buon Ferragosto a tutti».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa