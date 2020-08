Furto di bici in Versilia, denunciati due giovani

Altro caso di furto di bici in Versilia, che ha portato a due denunce e due divieti di ritorno a Forte dei Marmi per tre anni. Un 18enne e un 22enne sono stati fermati dalla polizia mentre cercavano di lasciare la cittadina balneare in sella a due biciclette.

Le bici, risultate poi rubate a due famiglie di cittadini russi presenti in zona per trascorrere un periodo di vacanza, sono state necessarie per denunciare i due fermati per il reato di ricettazione.

Nella medesima operazione si è riusciti a recuperare altre 4 bici rubate alle stesse famiglie russe che ne denunciavano il furto.