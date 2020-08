Santa Croce, apertura nei giorni di Ferragosto

Il complesso monumentale di Santa Croce resta aperto per l’accoglienza dei visitatori nei giorni di Ferragosto, domenica 16 e lunedì 17. L’Opera di Santa Croce e la Comunità dei Frati minori conventuali - come avviene sempre nei giorni di festa - hanno coordinato gli orari delle visite con quello delle celebrazioni liturgiche. Sabato 15 e domenica 16 le messe saranno celebrate alle ore 11 e alle 18 mentre i visitatori saranno accolti dalle 13 alle 17. Lunedì, giorno feriale, porte aperte per i turisti dalle 11 alle 17.

L’Opera di Santa Croce propone due modalità di visita: il percorso Classico della durata di circa cinquanta minuti, una full immersion nell’arte e nella spiritualità, e il percorso Speciale, un’ora e mezzo di emozionanti incontri con opere e luoghi non sempre visibili al pubblico.

Novità apprezzatissima dell’estate sono le visite serali. Il Percorso Classico è programmato per lunedì e sabato dalle ore 11 alle 17, domenica dalle 13 alle 17, ma anche giovedì dalle 19 alle 22 con l’appuntamento serale. Il Percorso Speciale è previsto per mercoledì e venerdì alle 16, alle 19,15 e alle 19. Per accompagnare i turisti, per entrambe le formule di visita, c’è anche la APP ufficiale Santa Croce scaricabile gratuitamente su smartphone, messa a punto per favorire la visita in totale sicurezza.

I biglietti devono essere prenotati e acquistati on line sul sito www.santacroceopera.it. I posti sono limitati. Per agevolare la visita nel rispetto delle norme anti Covid l’acquisto on line, con prenotazione gratuita, è fortemente consigliato per il percorso Classico e obbligatorio per il percorso Speciale.

Fonte: Ufficio Stampa Santa Croce