I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti poco dopo le 17 in via dei Ciliani per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. I veicoli, per cause in corso di accertamento, sono venuti in contatto e si sono ribaltati su un fianco. Uno dei conducenti è stato estratto e affidato ai sanitari inviati al 118. Entrambi sono stati condotti al Santo Stefano in codice giallo. Sul posto anche la Polizia municipale per i rilievi del caso.