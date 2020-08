Tentato furto in un negozio di Pontedera, autore bloccato dai clienti di un bar: denunciato

Questa mattina il negozio Marsili, in via Tosco Romagnola a Pontedera, è stato teatro di un tentato furto. L'autore, un 55enne italiano di Empoli, pluri-pregiudicato per furti e reati contro il patrimonio, è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia di Pontedera.

L'uomo è entrato nel negozio e, approfittando della distrazione della titolare e della commessa, ha tentato di rubare una borsa lasciata incustodita in un ufficio, sul retro dell'esercizio commerciale. Il 55enne, una volta scoperto, ha tentato di scappare ma le grida della titolare hanno attirato l'attenzione dei clienti del bar Digusto, che si trova di fronte dall'altro lato della strada.

Diverse persone sono intervenute circondando l'uomo che in questo modo non è più riuscito ad allontanarsi a bordo della bicicletta, con la quale era arrivato al negozio.

Nel mentre stavano transitando sul posto il dirigente del commissariato di Pontedera e il comandante della polizia municipale che sono intervenuti, bloccando e identificando l'uomo. Arrivate in seguito alcune pattuglie. Il 55enne è stato accompagnato in commissariato e denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato.