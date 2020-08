Un nuovo caso positivo al Covid-19 a Montalcino: una donna di rientro da Corfù

L’Amministrazione comunale comunica la presenza di un nuovo caso di positività al virus Covid 19. Si tratta di una donna di 19 anni di rientro da Corfù asintomatica. La persona si trova già in isolamento presso il proprio domicilio. Sono in corso, inoltre, accertamenti su almeno altre otto persone che si trovano al momento in isolamento fiduciario in attesa di verifica. L’Amministrazione comunale ricorda a tutti i cittadini di rientro dall’estero di porsi immediatamente in isolamento fiduciario, di avvisare la Asl (800 579579) e il proprio medico per stabilire se sottoporsi al test seriologico o a tampone. L’Amministrazione comunale ricorda a tutti i cittadini che non saranno tollerati comportamenti irresponsabili e che i trasgressori saranno immediatamente segnalati all’autorità giudiziaria. Ricordiamo inoltre a tutti i cittadini di continuare ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le normative anti contagio in vigore: indossare la mascherina in luoghi chiusi o in presenza di altre persone, mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro e di lavarsi e disinfettarsi spesso le mani.