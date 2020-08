Furto in una villa a Firenze, minacciata e aggredita l'anziana proprietaria: via 400mila euro di oggetti preziosi

Emergono nuovi dettagli sulla vicenda del furto avvenuto nelle colline di Firenze, ai danni di un'anziana proprietaria (Qui la notizia).

La signora è stata derubata giovedì sera da un gruppo di tre ladri che, dopo averla minacciata con un coltello, aggredita e sequestrata in una stanza, le hanno ripulito la cassaforte portando via i suoi oggetti e gioielli preziosi, per un valore di 400mila euro circa. La notizia è riportata sui quotidiani.

I ladri hanno fatto irruzione nella villa della donna, in zona Careggi, intorno alle 23. La signora, 86enne vedova di un imprenditore, in quel momento era fuori in giardino in compagnia del suo gatto quando si è accorta di un uomo dentro casa sua. Immediatamente lui le si sarebbe scagliato contro, tappandole la bocca e trascinandola dentro. A quel punto sono spuntati anche gli altri due complici, scesi dal primo piano. I tre, mascherati, con indosso guanti in lattice e che dalle descrizioni parlavano italiano, l’hanno schiaffeggiata e minacciata con un coltello.

Hanno così proceduto a svuotare la cassaforte di tutti gli oggetti preziosi della signora, compresi 3mila euro in contanti, dopo essersi fatti dire dov’era la chiave. Con la prima stima, che parla di un valore da 400mila euro, i rapinatori sono scappati via lasciando l’86enne legata a mani e piedi con delle cinture in tessuto, chiusa a chiave in camera. Rimasta sola si è fatta coraggio e, una volta riuscita a liberarsi ha chiamato il 113, intervenuti sul posto.

La donna si trova sotto choc e a causa dell’aggressione ha riportato una frattura alla costola e alcuni lividi. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Firenze insieme al personale della scientifica, intervenuti nella villa per i rilievi.