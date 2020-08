Aumento dei casi di Covid, il Governo ha deciso: chiudono le discoteche. Sostegno economico alle attività

Come era filtrato già prima che iniziasse l'incontro Stato-Regioni, il Governo impedirà deroghe al decreto del 7 agosto che tradotto significa che le discoteche dovranno chiudere. Il Governo riconoscerà però un sostegno economico alle attività costrette allo stop. Si chiude così il confronto di oggi in videoconferenza, durato oltre due ore, tra i ministri Francesco Boccia, Roberto Speranza e Stefano Patuanelli ed i presidenti delle Regioni.

Al termine della conferenza è stata anche firmata un'ordinanza dal Ministro Speranza che obbliga dalle 18 alle 6 del mattino l'uso di mascherine nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti: "Diamo un segnale al paese che bisogna tenere alta l'attenzione", ha detto Speranza.

"Il danno atteso dalla chiusura delle discoteche è grosso ma non vedo alternative, serve maggiore attenzione per evitare di tornare ai dati di marzo. Faremo il possibile - ha aggiunto - per dare un sostegno economico alle attività che avranno delle perdite, trovando delle poste di ristoro specifiche anche nel dl agosto". Queste invece le parole del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso della riunione con i governatori.



I COMMENTI

Salvini: "Una follia, il Governo se la prende con i ragazzi"

"Solo oggi sono sbarcati più di 200 clandestini e che il problema siano gli italiani, i baristi, i ristoratori, i ragazzi, i lavoratori è surreale. Questo governo è incapace di difendere i confini, la salute e i risparmi degli italiani e se la prende con i ragazzi che escono e che si vogliono divertire. E' una follia". Così Matteo Salvini commentando la decisione di chiudere le discoteche a margine di un incontro, dove il leader della Lega siede tra il pubblico, al Caffè della Versiliana a Pietrasanta. Alcuni giornalisti hanno fatto notare che i contagi sono in crescita e Salvini ha risposto: "I contagi non sono malattie, dovreste saperlo voi", cioè i giornalisti.

Torselli (FdI): "Imprenditori e lavoratori costretti ad un secondo lockdown per colpa di un governo di incapaci"

"Con la decisione di chiudere le discoteche adesso, questo Governo ha mostrato ancora una volta tutta la sa incapacità nel gestire l'emergenza Coronavirus. E a rimetterci sono solo imprenditori e lavoratori del settore che si vedono costretti a chiudere le loro attività". E' quanto affermato da Francesco Torselli, candidato di Fratelli d'Italia in consiglio regionale nel collegio Firenze 1, dopo aver appreso della decisione del Governo di chiudere discoteche e sale da ballo.

"La salute dei cittadini è la nostra priorità ma sin dall'inizio della pandemia il Governo giallo-rosso ha stabilito regole tardive e contraddittorie per contenere il contagio. Questo nuovo decreto colpisce tutti indistintamente ed è una mazzata soprattutto per coloro che hanno lavorato nel rispetto delle regole. I gestori stimano una perdita di fatturato attorno ai 4 miliardi di euro ed intanto a molti non è arrivata nemmeno la cassa integrazione per i mesi di marzo, aprile e maggio".

"E così - conclude Torselli - soltanto pochi giorni fa il ministro Speranza e il governatore Rossi hanno introdotto l'obbligatorietà del tampone a chi rientra da alcuni Paesi stranieri. Una decisione tardiva visto che da settimane in Spagna, Croazia e Grecia c'è un'impennata di casi di contagio. Non basta l’impegno del Governo e delle Regioni a sostenere economicamente il settore. Siamo stufi di promesse a vuoto come la famosa ‘potenza di fuoco’ di Conte. Vogliamo sapere quali sono queste misure e il valore esatto dei fondi stanziati