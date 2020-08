Co-housing per anziani, a Cascina nasce 'Isaro Casarosa' della Cooperativa Paim

Le co-abitazioni, anche dette co-housing, sono delle strutture in cui gli anziani autosufficienti vivono insieme, facendosi compagnia.

“Da uno studio condotto negli Stati Uniti è emerso che le persone che vivono in contesti di co-housing rimangono autosufficienti per una media di 10 anni in più rispetto agli anziani che vivono da soli – afferma Giancarlo Freggia, Presidente della Cooperativa Paim, che gestisce la casa di Zambra, in via C. Cammeo, 215 – Si condivide l’abitazione per abbattere le spese quotidiane, ma anche quelle relative all’assunzione di una badante.”

Le co-abitazioni rappresentano il giusto equilibrio tra autonomia e socialità, permettono agli anziani di scegliere liberamente quanto tempo trascorrere negli spazi privati e quante ore dedicare invece alle attività collettive proposte dalla struttura.

La casa “Isaro Casarosa” è un elegante immobile di circa 240 metri quadrati, con ampio spazio esterno, dotata, tra l’altro, di aria condizionata e sistema di allarme: accoglierà persone autosufficienti, uomini e donne che abbiano compiuto i 65 anni di età.

È previsto un canone mensile che coprirà vitto, alloggio e utenze, in cui sono inoltre compresi molti servizi come la manutenzione del verde e il supporto alle pulizie; l’organizzazione di serate di animazione e intrattenimento, gite organizzate, autista per raggiungere il cinema e il teatro ma anche per essere condotti a visite mediche. Sarà possibile usufruire di sistemi di prima assistenza o sanitari per le persone che abbiano particolari necessità.

Fonte: Paim Cooperativa Sociale - Ufficio stampa