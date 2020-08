Coronavirus, 19 nuovi casi positivi nell'area Asl Toscana Centro: nessun decesso

Sono 19 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta nessun decesso. Di seguito il dettaglio

15 casi in provincia di Firenze di cui 9 in zona empolese

Firenze: 4

Rignano sull'Arno: 1

Scandicci: 1

9 casi in zona empolese

Castelfiorentino: 6

Cerreto Guidi: 2

Montelupo fiorentino: 1

1 caso in provincia di Prato

Poggio a Caiano: 1

2 casi in provincia di Pistoia

Montecatini Terme: 1

Pistoia: 1

1 caso in provincia di Pisa

Santa Croce sull'Arno: 1

Il sindaco di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda fa il punto della situazione

Il sindaco di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda ha comunicato ai cittadini, tramite un post su facebook, la nuova positività al coronavirus registrata nel comune.

"Purtroppo devo comunicarvi un nuovo caso di Covid-19 a Santa Croce sull'Arno. Fortunatamente, come nell'altro caso segnalato pochi giorni fa, le condizioni della persona sono buone.

Questo nuovo contagio, però, ci fa capire che purtroppo la situazione risulta peggiorata. Ci sono 5 quarantene, che riguardano le persone che hanno avuto contatti stretti con dei contagiati. E abbiamo 46 isolamenti per rientro dall'estero.

Raccomando a tutte e tutti massima prudenza. Non facciamoci fregare, proteggiamoci con la mascherina, con il distanziamento e lavandoci spesso le mani.

Per chi rientra dall'estero in Italia, infine, un link utile: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html."

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa