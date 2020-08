Covid-19, 5 nuovi casi nella Asl sud est

La situazione dalle ore 14 del giorno 18 agosto alle ore 14 del giorno 19 agosto relativa alla diffusione del COVID evidenzia nella Asl Toscana sud est 5 nuovi casi:

PROVINCIA DI GROSSETO

- 1 uomo di 24 anni – Comune di Sorveglianza Grosseto. Rientro da Malta. In isolamento domiciliare, asintomatico.

- 1 uomo di 25 anni - Comune di Sorveglianza Grosseto, paucisintomatico. In isolamento.

- 1 uomo di 56 anni - Comune di Sorveglianza Grosseto, paucisintomatico. In isolamento domiciliare.

- 1 donna di 88 anni - Comune di Sorveglianza Castiglione della Pescaia, paucisintomatica. Contatto di caso. In isolamento domiciliare.

PROVINCIA DI AREZZO

- 1 donna di 40 anni - Comune di Sorveglianza Arezzo. Rientrata dalla Sardegna per vacanza, paucisintomatica. In isolamento domiciliare.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Grosseto e Arezzo ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 1 contatto per i casi di Grosseto (0 contatti per il caso di Arezzo) che è stato immediatamente posto in isolamento.

I tamponi validati dalle ore 14 del 18 agosto alle ore 14 del 19 sono in totale: 999

Fonte: Asl Toscana Sud Est - Ufficio Stampa