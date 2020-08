Dieci appuntamenti legati alla figura femminile con Muse Contemporanee e Note d'Arte

Nuova edizione di "Muse Contemporanee e note d’arte " organizzata dall’ associazione musicale Fanny Mendelssohn e dall'associazione Culturale la Voce del Serchio.

Il programma prevede concerti, spettacoli e presentazioni dedicati alle grandi musiciste e compositrici di oggi e del passato a Pisa e San Giuliano Terme.

Come sempre i protagonisti saranno artisti presenti da anni sulla scena internazionale, come il duo Noir con il sassofonista Damiano Grandesso già ospite al Concertgebouw Amsterdam e al Gasteig Munich e l' arpista Floraleda Sacchi che ha inciso per la Decca e Brilliant Classic,

i violoncellisti svizzeri Claude Hauri membro del Trio des Alpes e Milo Ferrazzini Hauri che nonostante la giovane età ha già vinto numerosi concorsi esibendosi con successo in tutta Europa.

In cartellone anche il pianista Antonio Di Cristofano, che ha tenuto concerti in qualità di solista alla Konzerthaus di Vienna, alla Sala Ciaikovsky di Mosca e con l' Orchestra della Scala di Milano.

Non mancheranno gli spettacoli / concerti come "Fuori e Dentro le righe", che narra la storia della compositrice francese Mel Bonis con il violinista Enzo Ligresti, membro dei solisti Veneti, il pianista Valter Favero e la voce di Patrizia Pedron ideatrice del progetto e l'installazione video a tema di Elisabetta Cardella a cura di Barbara Benincasi.

Il "Pink Song", con la soprano Tiziana Scandaletti e Riccardo Piacentini al pianoforte e foto-song, un concerto spettacolo nato da un progetto del dedicato alle compositrici italiane.

Per le presentazioni dei loro recentissimi libri gli scrittori Valeria Serofilli e Marco Ursano.

Si parte 28 agosto nel Cortile del Museo delle Navi Antiche di Pisa, per proseguire il 29 nella suggestiva cornice di Villa Alta a Rigoli, il 4 e il 18 settembre appuntamenti alle Officine Garibaldi a Pisa, giovedi 10 settembre ai Bagni di Pisa a San Giuliano Terme , venerdi 11 alla Villa Medicea a Coltano per concludere il 25 al Teatro Rossini a Pontasserchio.

Naturalmente dovranno essere rispettate tutte le norme per il distanziamento e la sicurezza, che impongono un limite molto pesante al numero di partecipanti, con la prenotazione obbligatoria.

La manifestazione sarà realizzata grazie al fondamentale supporto della Fondazione Pisa e di Unicoop Firenze con il patrocinio della regione Toscana, Comune di Pisa e Comune di San Giuliano Terme.

Fonte: Ufficio Stampa