Italia Viva, presentata a Siena la squadra dei candidati al consiglio regionale

"Squadra forte e competitiva. Grande soddisfazione da capolista guidare una lista di donne e uomini di alto valore umano ed esperienziale. Tutti sono rappresentativi delle terre di Siena, dalla città ad ogni territorio. Per me la politica è impegno, serietà e servizio. Avremmo potuto fare una lista in tanti modi, abbiamo scelto quello che credo sia più corretto: puntare sulla qualità delle candidature. Donne e uomini di spessore che compongono una lista capace di raggiungere il 15% in provincia di Siena. Saremo determinanti per la vittoria". A dirlo Stefano Scaramelli, capolista di Italia Viva per la provincia di Siena, questa mattina in piazza del Campo per la presentazione dei candidati al Consiglio regionale. Con Scaramelli, Filomena De Marco laureata in Economia, sposata madre di due figlie, già presidente del Consiglio comunale a Colle di Val d'Elsa e assessore comunale. Antonio Loia, ex sindaco di Murlo. Paola Piomboni ordinario di Biologia all'Università di Siena, direttore del laboratorio di Pma. Federico Mariani chirurgo alle Scotte, in quota Più Europa. Eleonora Contucci soprano, docente al Conservatorio, consigliere comunale a Montepulciano.

"L'esperienza, le cose fatte in questa legislatura e la qualità della lista - spiega Scaramelli - faranno la differenza. Abbiamo puntato a rappresentare e dare voce alle migliori figure che questo territorio esprime. La squadra è unita, il gruppo c'è. Sognavo di fare una campagna elettorale con il sorriso sulle labbra. Sarà un periodo intenso, di elaborazione e costruzione politica".

Fonte: Ufficio Stampa