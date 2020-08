Pallacanestro Empoli, Giancarlo Bondì sarà il vice allenatore della prima squadra

Giancarlo Bondì sarà il Vice Allenatore della prima squadra a fianco di Mosi.

Bondì Giancarlo, ha svolto attività di giocatore dal 1973 fino al 1999, iniziando fin da “pulcino” nell’USE Empoli e facendo tutta la trafila delle giovanili fino ad esordire in prima squadra a 17 anni, poi Scandicci, Camaiore, Figline e poi di nuovo USE. Nel 97/98 all’Etrusca, quindi termina la carriera a Fucecchio l’anno successivo dopo un serio infortunio. Da qui inizia una lunga avventura sulle panchine di giovanili e prime squadre maschili come Cerretese, Fucecchio, Montelupo, S.Miniato e anche femminili come Florence, Prato, Pontedera ecc. Giancarlo è anche allenatore regionale di Minibasket ed è in possesso della qualifica di “Preparatore fisico di base”. Insomma una lunghissima carriera qui sintetizzata che lo ha portato oggi nella grande famiglia biancoblu’ della Pallacanestro Empoli.

Ma sentiamo un pensiero di Giancarlo su questa nuova avventura: "Dopo qualche anno di inattività, per motivi lavorativi, ho risposto alla chiamata di Roberto Mencherini, che ringrazio, mettendomi a disposizione nel ruolo di Vice Allenatore della prima squadra ben felice di poter dare il mio contributo collaborando con l'amico Marco Mosi. Ho accettato con entusiasmo e farò di tutto per onorare la memoria di Beppe Carli e Carlo Mancini, due appassionatissimi Presidenti che tanto hanno dato al Basket Empolese con cui ho avuto un bel rapporto di amicizia."

Fonte: Pallacanestro Empoli