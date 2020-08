Pisa, Luigi Gariano (movimento Vita Indipendente) candidato con Toscana a Sinistra

Luigi Gariano, uno dei leader del movimento per la Vita Indipendente, sarà candidato con Toscana a Sinistra alle elezioni regionali del 20-21 settembre nella circoscrizione di Pisa. 45 anni, affetto dal 2005 da una grave malattia neurodegenerativa, Gariano è impegnato da anni sui temi della disabilità e dell'associazionismo sociale: è attualmente vice-presidente dell’associazione A.S.Ha. e tra i fondatori del Movimento Rivoluzione Umana. Nei giorni scorsi è stato protagonista di una clamorosa protesta pacifica che l’ha visto asserragliarsi per nove giorni e otto notti consecutive all'interno del palazzo della Regione Toscana, in piazza Duomo a Firenze, per chiedere alla Giunta regionale di incrementare i fondi per i progetti di “vita indipendente” destinati alle persone con disabilità gravi. “Ho deciso di candidarmi nelle liste di Toscana a Sinistra perché credo fortemente nel lavoro svolto da Tommaso Fattori e nel suo impegno per i beni pubblici, quali l'acqua, la sanità e l'attenzione per l'ambiente e lo sviluppo ecologico”, ha detto Gariano. “Mi candido come rappresentante ed espressione del Movimento Rivoluzione Umana per affermare i diritti umani di tutti e contrastare una politica egoista che in Toscana guarda sempre più a sé stessa e non al bene comune. Chi in questi anni ha amministrato la nostra regione ci sta portando inesorabilmente indietro sul tema dei diritti fondamentali della persona e questo non dobbiamo permetterlo. La lista di Toscana a Sinistra è l’unica realtà politica che si batte davvero su questi temi”.

Fonte: Toscana a Sinistra - Ufficio Stampa