Scuole di Quarrata, lavori in corso da 340mila euro

Proseguono i lavori nelle scuole quarratine: è in corso l'intervento di adeguamento sismico della palazzina centrale della scuola secondaria di primo grado di Vignole. La porzione di edificio ospita gli uffici amministrativi e di presidenza, che adesso, per consentire i lavori, sono stati spostati in altri locali all'interno dello stesso plesso.

“L’impegno per l’edilizia scolastica è centrale per la nostra Amministrazione – afferma il Sindaco Marco Mazzanti –, lo dimostrano i numerosi interventi effettuati nel corso di questa estate, tra i quali la completa riqualificazione della scuola dell’infanzia di via Cino che inaugureremo a settembre, i lavori di adeguamento sismico nella succursale e nella sede centrale delle scuole secondarie dell’istituto Bonaccorso da Montemagno, l’opera di efficientamento energetico del plesso di Vignole, la costruzione della nuova palestra scolastica a Santonuovo. Proseguiremo in questa direzione al fine di garantire ai nostri giovani scuole adeguate alle loro esigenze”

L’intervento in corso consiste nell'esecuzione di lavori strutturali finalizzati ad adeguare alle normative anti-sismiche la parte centrale del plesso. In questo modo, l’intera area scolastica di Vignole sarà completamente conforme alle normative strutturali: le due porzioni laterali dell’edificio, infatti, sono già conformi alle normative vigenti e la scuola primaria, anch'essa facente parte della medesima area scolastica, è stata soggetta a verifica strutturale durante i lavori di ampliamento che la interessarono nel corso del 2016.

L’intervento, dell’importo complessivo di 340.000 euro, è stato cofinanziato per 200.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia nell'ambito del bando "Cantieri Smart 2019", mentre la restante parte di 140.000 è stata finanziata dal Comune di Quarrata.

I lavori sono compatibili con l’attività didattica.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa