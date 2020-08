Tentato scasso alla porta della Chiesa Evangelica Cinese di Prato: denunciato

Un uomo è stato denunciato in stato di libertà a Prato per tentato furto aggravato, porto illegale di arma, possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e minacce a pubblico ufficiale. Il soggetto, napoletano di 33 anni con precedenti per furto in negozi, è stato fermato dalla polizia intorno alle 2.20, in piena notte in città. Gli agenti, dopo il controllo, hanno trovato il 33enne in possesso di un coltello a serramanico, posto sotto sequestro.

Dopo un'ispezione della zona, la polizia ha anche ritrovato a pochi metri di distanza dall'uomo uno strumento multiuso richiudibile in metallo, lungo circa 35 centimetri, con alcuni frammenti di vetro incastrati.

Gli agenti hanno potuto constatare anche il tentativo di effrazione alla porta di ingresso della sede della Chiesa Evangelica Cinese di Prato. Ritrovando lo strumento è stato quindi accertato il tentativo di scasso della porta della Chiesa, con il vetro antisfondamento danneggiato, segno di un tentativo di scasso.

L'uomo è stato condotto in questura e denunciato.