Terme, Pira (Lega): "Il rilancio di Montecatini passa necessariamente dalle terme"

"Forse si sono svegliati da un lungo sonno durato anni... Estate 2020, il Pd, riguardo Montecatini Terme, afferma: “lavorare da subito agli obiettivi del piano per il rilancio del sistema”

Il “coraggio” certo non gli manca...

Vorrei ricordare loro: Siete socio di maggioranza delle terme al 67% da quasi 10 anni, tempo necessario per un progetto interessante per la città, che avete utilizzato, invece, per mandare un intero settore, vitale per Montecatini Terme, alla deriva. Avete distrutto un comparto importantissimo e, conseguentemente, il turismo e l’intera economia locale. Forse avete la memoria corta ma i cittadini, gli albergatori, i ristoratori e i commercianti di Montecatini Terme NO!

bastaPD, Mandiamoli a casa!

Se sarò eletta, porrò attenzione massima alle terme di Montecatini Terme, indispensabili per il rilancio della città".