Veronesi (Pd): "Ceccardi si dimetta da europarlamentare"

Non ha tardato ad arrivare il commento di Alberto Veronesi, candidato al consiglio regionale della Toscana nel collegio Lucca Versilia, sulle presunte dichiarazioni di Susanna Ceccardi. “Gira voce” – afferma Veronesi – “che l’on. Susanna Ceccardi, in caso (altamente probabile) di sconfitta nella sfida elettorale contro Giani, si dimetterebbe dal consiglio regionale della Toscana per continuare a fare l'europarlamentare, lasciando ad altri il ruolo di leader dell'opposizione a Palazzo Panciatichi.

Sicuramente si tratta di una voce infondata, ma la candidata della Lega ha - in verità – un’inequivocabile opportunità per mettere a tacere le malelingue”. L'invito del direttore d'Orchestra è chiaro: “si dimetta adesso, oggi stesso, dal Parlamento Europeo e dichiari a tutti la sua intenzione di restare comunque a Firenze a battersi per gli interessi dei suoi elettori toscani, anche dai banchi della minoranza. Così come fece, qualche anno fa, l’on. Alessandra Moretti (Pd) che chiamata all’impossibile sfida contro il Governatore Zaia, lasciò lo scranno a Strasburgo prima di affrontare la campagna per le Regionali venete”.

E conclude “Se lo farà, non avrà soltanto il nostro plauso, ma quello di tutti gli elettori del Granducato e nessuno oserà mai dire: 'Eccola la paladina degli interessi toscani! Ecco quella che prima gli italiani, prima i toscani, prima quelli di Cascina... Quando, con tutta evidenza, è prima il Belgio, prima Bruxelles, prima i suoi (legittimi) interessi personali'“.

Fonte: Ufficio Stampa