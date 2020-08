Restrizioni per le discoteche, che ne pensi? Il nuovo sondaggio di gonews.it

Le nuove misure varate dal Governo hanno fatto discutere. Dopo i focolai di Covid-19 nelle discoteche, è stato deciso di intervenire riguardo questo tipo di locali onde evitare sovraffollamenti e assembramenti, ergo nuovi contagi. Proprio sulla chiusura delle discoteche, o comunque sulle restrizioni per le discoteche, verte il nuovo sondaggio di gonews.it.

Sei d'accordo con quanto deciso negli ultimi giorni? Una domanda secca, con risposte altrettanto secche: sì o no. Si ha tempo per votare fino a giovedì prossimo - il 27 agosto - e si può esprimere la propria opinione sia nel riquadro qui in basso sia nella sezione dedicata sulla homepage di gonews.it.

Qui trovate le recenti disposizioni della Regione Toscana riguardo il Coronavirus e le discoteche. Un caso 'noto' di Covid-19 si è registrato in una discoteca di Marina di Pietrasanta e ha causato altri contagi per ragazzi e ragazze di altre zone della Toscana.